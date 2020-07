Whirpool in vendita su Ebay: la replica sciagurata di Patuanelli agli operai (Di lunedì 6 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Dopo l’annuncio, ironico, messo online su Ebay per vendere lo stabilimento Whirpool di Napoli arriva la replica del Ministro dello sviluppo economico, Stefano Patuanelli. Il ministro pentastellato non l’ha presa per niente bene, dichiarandosi quasi offeso dal gesto. Tanto da contattare personalmente l’autore dell’inserzione. Lamentandosi che per il troppo lavoro non ha neanche il giusto tempo da poter dedicare alla famiglia. Rinfacciando, in partica, agli operai napoletani che lui è costretto a lavorare anche di domenica, il che sarebbe però ampiamente scontato visto il ruolo che ricopre il grillino. Una situazione paradossale, rivolta a chi è in lotta da oltre un anno e che in questi periodi per dare spazio alla battaglia della Whirpool è costretto a dover trascurare i beni familiari e non ... Leggi su anteprima24

