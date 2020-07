Vitalizi, cassa integrazione e scuola. Un Paese alla rovescia (Di lunedì 6 luglio 2020) I Vitalizi degli ex parlamentari torneranno presto a essere più pesanti. La decisione non è una sorpresa visto che l’avevamo anticipata proprio sul “Tempo” alcuni mesi fa. All’epoca avevo riportato le tre argomentazioni che la Commissione Contenziosa (l’organo giurisdizionale di Palazzo Madama) aveva messo nero su bianco per sostenere che la delibera approvata dall’Ufficio di presidenza per ricalcolare gli assegni con il metodo contributivo fosse illegittima. Ieri è arrivata la sentenza. Dunque addio ai tagli dei Vitalizi.Non entro nella discussione tecnica sui rilievi della Commissione perché sarebbe fuorviante. Il quadro più generale ci restituisce un Paese alla rovescia, in cui gli sforzi di “rimettere l’uomo con i piedi per terra”, come avrebbe detto Marx, sono inutili e beffardi. Stiamo ... Leggi su ilfogliettone

