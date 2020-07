Viabilità Roma Regione Lazio del 06-07-2020 ore 09:45 (Di lunedì 6 luglio 2020) VIABILITÀ DEL 6 LUGLIO 2020 ORE 09.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI INIZIAMO CON IL RACCORDO, IN ESTERNA SI RALLENTA PER TRAFFICO TRA PRENESTINA E A24 Roma-TERAMO, IN INTERNA TRA TUSCOLANA E APPIA. DIFFICOLTA’ DI CIROCLAIZONE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, CI SONO INFATTI CODE TRA TORRENOVA E IL RACCORDO IN ENTRATA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. RACCOMANDIAMO PRUDENZA INOLTRE A CHI E’ IN VIAGGIO SULA VIA DEI LAGHI, SEGNALATO UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA RomaNA, SIAMO IN LOCALITA’ PANTANELLE. TRASPORTO PUBBLICO, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA RIAPERTA LA STAZIONE REPUBBLICA. INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO RICORDIAMO CHE ... Leggi su romadailynews

