Un tempo qui era tutto Pokémon Go (Di lunedì 6 luglio 2020) Quattro anni fa, per la precisione, quando uscì il videogioco che entrò nella nostra quotidianità come avevano fatto pochissimi altri Leggi su ilpost

Quattro anni fa, per la precisione, quando uscì il videogioco che entrò nella nostra quotidianità come avevano fatto pochissimi altri Il 6 luglio 2016 Pokémon Go, il primo videogioco per smartphone de ...

Gasp: «Dovevamo chiuderla prima» Per la prima volta un po’ stanchi mentalmente

«Abbiamo tenuto aperta una partita da chiudere prima. Bene nel primo tempo, però dopo in superiorità numerica non siamo stati più lucidi e precisi, potevamo chiuderla e invece si è trascinata fino all ...

