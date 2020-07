Tragedia in Francia, precipita da una giostra nel parco giochi e muore (Di lunedì 6 luglio 2020) Tremendo incidente in Francia, dove una donna precipita dalla giostra in un parco giochi e muore: il marito tentò di tenerla per un piede Sembrava una semplice festa di compleanno ed invece si è trasformata in una Tragedia. In Francia, una famiglia decide di festeggiare il proprio figlio nel parco giochi Saint.Paul di Oise. Tra le varie giostre presenti nel parco divertimenti decidono di salire sulla giostra della Formula 1, scelta che si rivelerà fatale. Infatti, la donna di soli 32 anni è precipitata dalla giostra mentre era in funzione e si è schiantata al suolo. Inutili i soccorsi sul posto, la donna è morta in seguito alla caduta. Sotto shock i passanti e la famiglia, sopratutto il marito che l’ha vista cadere al suo fianco ed ha tentato di salvarla. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Usa, bambina uccisa ... Leggi su bloglive

Al parco giochi per la festa del figlio, la mamma precipita dalla giostra della Formula 1 e muore: il marito ha provato ad afferrarla

Aveva scelto di portare il figlio di due anni al parco giochi per festeggiare il suo compleanno. Una giornata che doveva essere una festa che si è trasformata in tragedia. Una donna di 32 anni è morta ...

