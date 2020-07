Stazioni ferroviarie: un arresto e 24 denunce dopo controlli (Di lunedì 6 luglio 2020) Roma – Sono 5.436 le persone identificate, di cui 1 arrestata e 24 denunciate in stato di liberta’. Sono invece 565 le pattuglie impiegate in stazione, 19 le contravvenzioni amministrative elevate di cui 7 al regolamento di Polizia Ferroviaria, 4 ordini di allontanamento in osservanza alle disposizioni in materia di sicurezza nelle citta’. Questo e’ il bilancio dell’attivita’ della Polizia Ferroviaria del Compartimento per il Lazio durante la scorsa settimana. In particolare, il 30 giugno, gli agenti del Posto di Polizia Ferroviaria di Cassino, sono intervenuti nella Stazione di Roccasecca per una persona con intenzioni suicide. All’arrivo dei poliziotti, con l’aiuto dei Carabinieri gia’ presenti sul posto, e’ stato individuato un egiziano che, seduto sul margine del marciapiede del binario con le gambe all’interno della ... Leggi su romadailynews

