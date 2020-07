Sondaggi, i governatori più amati Zaia, Fedriga e Tesei (Di lunedì 6 luglio 2020) MILANO (ITALPRESS) – Il decisionismo e la capacità di gestire in modo efficace l'emergenza Covid di Luca Zaia e la generosità, unita al coraggio di scendere in strada e sulle spiagge per far rispettare il lockdown di Antonio De Caro. L'effetto Coronavirus fa volare il governatore del Veneto e il sindaco di Bari nella classifica dei presidenti di regione e dei primi cittadini più apprezzati dagli italiani. Il Sondaggio, realizzato dall'Istituto Noto per Il Sole 24 Ore, vede ben quattro governatori del centrodestra ai vertici della classifica, visto che alle spalle di Zaia si piazzano, nell'ordine, il friulano della Lega Massimiliano Fedriga, l'umbra Donatella Tesei e la calabrese Iole Santelli. Primo dei governatori di centrosinistra è Stefano Bonaccini, governatore della Regione Emilia Romagna. Il Covid ha fatto perdere popolarità, invece al ... Leggi su iltempo

