Sondaggi elettorali Bidimedia: il partito di Conte vale il 10% (Di lunedì 6 luglio 2020) Sondaggi elettorali Bidimedia: il partito di Conte vale il 10% Gli ultimi Sondaggi elettorali Bidimedia pubblicati il 4 luglio vedono la Lega in forte calo e il Pd in ripresa. Rispetto ad un mese fa, il Carroccio perde lo 0,6% attestandosi al 26,6%. I dem, invece, guadagnano lo 0,6% portandosi al 21,4%. Dietro alla crescita del Pd, secondo Bidimedia, c’è la scelta dei democratici di “distaccarsi da Conte e dal M5S, tornando a pungolare il governo, per riprendere a rubare voti agli alleati”. Il Movimento 5 Stelle, infatti, perde lo 0,3% calando al 15%. Fratelli d’Italia, recupera i voti persi dalla Lega, e cresce dello 0,7% al 14,1%. Forza Italia flette leggermente al 5,9% mentre Italia Viva rimane stabile al 3,5%. Liberi e Uguali e Azione sono sondati entrambi al 2,6%. Sotto il 2% si trovano Europa Verde (1,7%), +Europa (1,5%) e partito Comunista ... Leggi su termometropolitico

