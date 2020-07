Rumors dall’Inghilterra: tra un anno Messi andrà al Manchester City (Di lunedì 6 luglio 2020) Non si placano i Rumors sul futuro di Lionel Messi. Secondo molti, tra un anno il fuoriclasse argentino potrebbe lasciare il Barcellona e affrontare una nuova esperienza con un’altra maglia, possibilmente in un altro campionato. Setien ha parlato di mere speculazioni circa il futuro del n.10 del Barcellona, ma le voci di mercato non si fermano. L’ultima indiscrezione arriva da talkSPORT, secondo cui la Pulce potrebbe ripartire dal Manchester City. La squadra di Khaldoon Al Mubarak sarebbe una delle poche in grado di competere per un’offerta di primo piano all’attaccante argentino, il cui contratto con i blaugrana scadrà nell’estate 2021. In caso di trasferimento al Manchester City, Messi ritroverebbe Pep Guardiola e per la prima volta giocherebbe nel campionato inglese, definito dai più come il migliore d’Europa. Leggi su sportface

