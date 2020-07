Pensioni ultime notizie: Quota 100 confermata, intervento su assegni bassi (Di lunedì 6 luglio 2020) Pensioni ultime notizie: Quota 100 confermata, intervento su assegni bassi Pensioni ultime notizie: Quota 100 non sarà fermata in anticipo, ma arriverà alla scadenza naturale, fissata per il 31 dicembre 2021. A partire dal 1° gennaio 2022, invece, prenderanno atto tutte quelle misure che saranno inserite nella riforma Pensioni. Inoltre, almeno per la prossima Legge di Bilancio, si dovrebbe intervenire anche sugli assegni Pensionistici più bassi. Scopriamo quali sono gli ultimi aggiornamenti in tema di Pensioni. Pensioni ultime notizie: Quota 100 confermata, poi riforma La conferma di Quota 100 arriva direttamente dalle parole del sottosegretario all’Economia Pier Paolo Baretta: l’esponente del Partito Democratico, in un’intervista a Repubblica, ha fatto capire che questo non è il momento adatto per intervenire sulle Pensioni, e ... Leggi su termometropolitico

