Pensione di invalidità civile: aumento a 514 euro da agosto (Di lunedì 6 luglio 2020) Ecco cosa cambia per le pensioni di invalidità dal prossimo mese di agosto. Innanzitutto una buona notizia, l’aumento fino a 514 euro Fonte foto: (Pixabay)Importanti novità per i percettori delle pensioni invalidità civile. L’emendamento FdI discusso alla Camera, è stato accettato, quindi con esso, l’aumento delle pensioni dell’invalidità civile a 514,46 euro, indipendentemente dall’età del richiedente. Con l’emendamento inserito nel Decreto Rilancio, il Governo dà ragione all’idea della Corte Costituzionale dello scorso giugno. I giudici, avevano sentenziato che gli assegni erano: “Insufficienti a garantire il soddisfacimento delle elementari esigenze di vita. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e ... Leggi su chenews

