Meteo TRIESTE: BORA forte e rovesci, poi migliora e torna l'anticiclone (Di martedì 7 luglio 2020) Il Meteo su TRIESTE vedrà il passaggio di un fronte freddo nelle primissime ore di martedì, con intensi venti di BORA. Nel corso di martedì subentreranno ampie schiarite, con il ritorno al bel tempo estivo nei giorni successivi. Martedì 7: poco nuvoloso con rovesci, molto ventoso a tratti. Stima Pioggia 15 mm. Temperatura da 15°C a 27°C. Pressione atmosferica media: 1015 hPa, in aumento. Vento: in media da Est/Nord-Est 24 Km/h, raffiche 77 Km/h. Zero Termico: circa 3800 metri. Mercoledì 8: sereno. Temperatura da 16°C a 29°C. Pressione atmosferica media: 1017 hPa, in aumento. Vento: in media da Ovest 6 Km/h, raffiche 22 Km/h. Zero Termico: circa 4300 metri. Giovedì 9: sereno. Temperatura da 17°C a 31°C. Pressione atmosferica media: 1016 hPa, stazionaria. Vento: in media da Ovest 5 Km/h, raffiche 21 Km/h. ... Leggi su meteogiornale

