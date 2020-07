L’ex medico del Bayern Monaco: “Non sopportavo Guardiola. Pensava di saperne più di me” (Di lunedì 6 luglio 2020) Parole di fuoco da parte dell'ex medico del Bayern Monaco Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt. Il dottore, storico per i bavaresi e per la Nazionale tedesca ha parlato ai microfoni di BR24 a proposito dei disaccordi con Pep Guardiola quando i due si trovavano insieme nel club tedesco.L'ex medico del Bayern Monaco: "Guardiola Pensava di saperne più di me"caption id="attachment 469477" align="alignnone" width="461" Guardiola (getty images)/caption"I nostri problemi? Sinceramente non potevo accettare il fatto che un giovane allenatore, anche se di grande successo, si intromettesse negli affari della staff medico", ha detto Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt. "Guardiola Pensava di sapere tutto meglio di me. La nostra relazione? Successivamente ci siamo incontrati e abbiamo parlato. È tutto. C'è rispetto, apprezza il mio lavoro e non lo ha mai messo in ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : L'ex medico del Bayern Monaco: 'Non sopportavo Guardiola. Pensava di saperne più di me' - - PunkLullaby : Ex santo questo lo devo dire provava a calmarmi ma io ansia perché avevo l'ansia punto. Vado al banco e dico in qua… - qristianon : @MalefikoDentro @WomanInBlack24 L’ex medico legale capo della città di New York, il dottor Michael Baden, assunto d… - robertaguarducc : RT @BUGMIR: QUINDI IL MONDO SI DEVE VACCINARE MA I SUOI FIGLIO NO ?? L'ex medico di famiglia del miliardario dice che i bambini di Gates n… - AuricchioAurora : RT @BUGMIR: QUINDI IL MONDO SI DEVE VACCINARE MA I SUOI FIGLIO NO ?? L'ex medico di famiglia del miliardario dice che i bambini di Gates n… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ex medico Germania, rifugiati siriani fanno arrestare un medico: «Era il nostro torturatore» Corriere della Sera