La crisi fa sprofondare i libanesi nella disperazione

Tutti gli indicatori sono in rosso. Il prezzo dei generi alimentari è aumentato del 55 per cento, la disoccupazione ha raggiunto quasi il 33 per cento della popolazione attiva. Il paese sta vivendo un'agonia.

Legge Failoni, così la Lega di Fugatti mette contro i trentini di città e quelli delle valli per cercare di prolungare il ''miracolo''

TRENTO. Il Trentino sovranista di Fugatti e soci è già finito: la legge del sempre sorridente Failoni ha messo a nudo la sostanza di questa Giunta nata al grido di ''prima i trentini'' quando c'era da ...

La crisi libanese fa sprofondare gli abitanti nella disperazione

Il 3 luglio un uomo di 61 anni si è suicidato in una strada del centro di Beirut, lasciando un messaggio in evidenza sul suo corpo. “Non sono un miscredente, è la fame che è una miscredente”, ha scrit ...

