Juventus | Sarri ammette | “il Milan ci mette in difficoltà Higuain? L’unico con cui litigo sempre”

"Il Milan ci ha sempre creato difficoltà ed è in grande condizione fisica e mentale. Ha fatto le ultime partite su grandissimi livelli. Sarà una partita complicata. I risultati degli altri non dovrebbero crearci rilassamento, perché questo è un periodo difficilissimo e sbagliare partita può essere estremamente facile. L'aspetto mentale è determinate perché nessuna è in grande condizione fisica. I risultati non scontati possono venire fuori con grandissima facilità. Ho detto ai ragazzi che sarà un mese durissimo: ci saranno momenti in cui ci sembrerà più facile ma non lo sarà, e momenti difficili che però non saranno impossibili da superare". Si è espresso così Maurizio Sarri nella conferenza stampa della vigilia di Milan-Juventus, big match della

