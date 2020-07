Inter, Tronchetti Provera: “Momento inspiegabile, ma Conte troverà soluzioni” (Di lunedì 6 luglio 2020) “Antonio Conte ha grande esperienza e riuscirà a trovare le soluzioni: ha già fatto tanto nella prima parte della stagione, ora è un momento difficile ma l’Inter ne uscirà. Bisogna soffrire ancora un po’, ma restare uniti“. Queste le parole di Marco Tronchetti Provera, amministratore delegato e vicepresidente Pirelli, in merito al momento poco positivo dell’Inter. “Sono tra i testimoni sbigottiti di quanto sta accadendo. È molto difficile dare una spiegazione a qualcosa di inspiegabile. Ci sono momenti di calcio di grandissima qualità, abbiamo visto un ottimo Eriksen nelle scorse settimane, poi abbiamo visto anche campioni come Lautaro mancare dei gol fatti e altri non riuscire a chiudere partite di fatto già chiuse. Penso che anche Conte si stia chiedendo cosa sta succedendo” ha ... Leggi su sportface

sportface2016 : #Inter, le parole di Marco Tronchetti Provera #calcio #SerieA - fcin1908it : Tronchetti Provera: 'Inter, restiamo uniti. Conte ne uscirà. Messi? Chiediamo a Zhang di...' -… - DaRealSlimSulis : @58Lucien @DondiegoSospeso @capuanogio PS l’inter deve ringraziare i legami telecom-tronchetti provera-moratti. E q… - Delpinsky : @FBiasin Se avessero mandato l'Inter in B per il passaporto falso di Recoba, a quest'ora Moratti e Tronchetti non a… - MgSanremo : @PapaCescco @Inter Sono i copertoni di tronchetti ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Tronchetti Inter, Tronchetti Provera: "Momento inspiegabile, ma Conte troverà soluzioni" Sportface.it Mercato Inter, un triangolo strano con Nike e Milinkovic Savic

Da sempre le operazioni di mercato più rilevanti sono chiuse anche grazie all’intervento economico degli sponsor che assicurano alle parti risorse economiche ingenti e grande visibilità. Come non rico ...

G20: Competere.EU, grande occasione di rilancio internazionale dell'Italia

Roma, 3 lug. (Labitalia) – "Nel 2021 l’Italia assumerà la presidenza del G20. E' la prima volta in assoluto e, ovviamente, è una grande occasione di rilancio del ruolo del nostro Paese sullo scenario ...

Da sempre le operazioni di mercato più rilevanti sono chiuse anche grazie all’intervento economico degli sponsor che assicurano alle parti risorse economiche ingenti e grande visibilità. Come non rico ...Roma, 3 lug. (Labitalia) – "Nel 2021 l’Italia assumerà la presidenza del G20. E' la prima volta in assoluto e, ovviamente, è una grande occasione di rilancio del ruolo del nostro Paese sullo scenario ...