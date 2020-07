I progressi scientifici dell’Arabia Saudita (Di lunedì 6 luglio 2020) Il sito dell’Ambasciata Saudita in Italia di cui Sua Eccellenza l’Ambasciatore Principe Faisal Bin Sattam Bin Abdulaziz Al Saud, informa che i giornali sauditi nei giorni scorsi hanno evidenziato nei loro editoriali una serie di numeri, in ambito locale, regionale e internazionale. Il quotidiano Al-Riyadh ha dichiarato nel suo editoriale che il Regno dell’Arabia Saudita continua i suoi progressi nel campo della ricerca scientifica, raggiungendo classifiche internazionali avanzate per diventare uno dei paesi più importanti che competono in questo campo. Il documento si riferiva al generoso sostegno fornito dal governo del Custode delle Due Sacre Moschee ai centri di ricerca dell’Arabia Saudita nel quadro della sua ambiziosa visione 2030 che mira a trasformare l’economia del paese da una base petrolifera in una dipendente. Il documento afferma che ... Leggi su ildenaro

aria_fine : @molumbe ... e gli stessi dimenticano che il motore del capitalismo è, appunto, il debito. Senza debiti niente inno… -

Ultime Notizie dalla rete : progressi scientifici I progressi scientifici dell'Arabia Saudita - Ildenaro.it Il Denaro I progressi scientifici dell’Arabia Saudita

Il sito dell’Ambasciata Saudita in Italia di cui Sua Eccellenza l’Ambasciatore Principe Faisal Bin Sattam Bin Abdulaziz Al Saud, informa che i giornali sauditi nei giorni scorsi hanno evidenziato nei ...

Il profumo della NASA dell’odore dello spazio è arrivato sul mercato

Lo spazio ha da sempre esercitato un enorme fascino sul genere umano. Fin dall’alba dei tempi l’uomo ha sempre cercato febbrilmente il modo di esplorarlo e di conoscerlo, quasi a ricercarvi la rispost ...

Il sito dell’Ambasciata Saudita in Italia di cui Sua Eccellenza l’Ambasciatore Principe Faisal Bin Sattam Bin Abdulaziz Al Saud, informa che i giornali sauditi nei giorni scorsi hanno evidenziato nei ...Lo spazio ha da sempre esercitato un enorme fascino sul genere umano. Fin dall’alba dei tempi l’uomo ha sempre cercato febbrilmente il modo di esplorarlo e di conoscerlo, quasi a ricercarvi la rispost ...