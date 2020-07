Formula 1, Gp d’Austria 2020: ottimi ascolti tv sui canali Sky (Di lunedì 6 luglio 2020) La stagione 2020 di Formula 1 inizia con ottimi ascolti tv. La gara inaugurale del Gp d’Austria è stata vista sui canali Sky Sport da una media di 1 milione 317 mila spettatori, con l’11,25% di share e 2 milioni 81 mila spettatori unici. Buoni ascolti anche gli studi, con il pre gara seguito da 363 mila spettatori medi (597 mila nell’ultima mezzora) ed il post seguito da 645 mila, con 215 mila spettatori medi per la finestra dedicata all’interazione con il pubblico #skymotori e 152 mila spettatori medi per Race Anatomy. Complessivamente, la settimana del Gran Premio d’Austria ha registrato un +16% rispetto alla stessa di un anno fa, con migliori performance di prove libere, qualifiche e studi. Inoltre, sul canale in chiaro TV8, la gara è stata vista in differita da 1 milione 336 ... Leggi su sportface

