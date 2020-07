Fiumicino, precipita dal balcone della sua abitazione: morto 28enne (Di lunedì 6 luglio 2020) Terribile tragedia nel tardo pomeriggio di oggi, 6 luglio, a Fiumicino, dove un giovane di 28 anni è precipitato dal balcone della sua abitazione alle case popolari di via Oder. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che il ragazzo, che soffriva di depressione da diverso tempo, si sia buttato di sotto. L’impatto con l’asfalto non ha lasciato scampo al 28enne, che è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del ragazzo. Fiumicino, precipita dal balcone della sua abitazione: morto 28enne su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

