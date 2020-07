Fedriga: servono restrizioni su ingressi Italia (Di lunedì 6 luglio 2020) Dopo la ripresa di contagi in Friuli Venezia Giulia dei giorni scorsi con un focolaio registrato a Trieste il governatore Massimiliano Fedriga, intende chiedere “al Governo la necessità di provvedere a una disciplina più restrittiva per gli ingressi in Italia, con riferimento a quei paesi dell’Est Europa (vicini ai confini del Fvg) in cui il contagio è in significativa espansione”, in particolare in Serbia e Croazia. Sabato scorso i nuovi casi positivi di coronavirus erano 8 in regione, mentre ieri erano zero, ma la preoccupazione rimane. Per quanto riguarda in particolare il focolaio di Trieste, tutti i primi tamponi (una sessantina) eseguiti ai contatti dei casi riscontrati nei giorni scorsi – hanno ribadito il presidente e il vicepresidente – hanno dato esito negativo. Il tracciamento si è allargato ulteriormente ad ... Leggi su udine20

