È morto il maestro Ennio Morricone (Di lunedì 6 luglio 2020) E' morto nella notte al Campus biomedico a Roma il maestro Ennio Morricone, uno dei più grandi compositori al mondo. Aveva 92 anni. Nei giorni scorsi era caduto e aveva riportato una frattura al femore. "All'alba del 6 luglio si è spento con il conforto della fede, Ennio Morricone". Lo comunica su incarico della famiglia, il suo legale ed amico avvocato Giorgio Assumma. "Il maestro ha conservato sino all'ultimo - aggiunge il legale - piena lucidità e grande dignità. Ha salutato l'amata moglie Maria che lo ha accompagnato con dedizione in ogni istante della sua vita umana e professionale e gli è stata accanto fino all'estremo respiro. Ha ringraziato i figli e i nipoti per l'amore e la cura che gli hanno donato. Ha dedicato un commosso ricordo al suo pubblico dal cui affettuoso sostegno ha sempre tratto la forza e la propria ... Leggi su agi

Il cinema mondiale dice addio al maestro compositore di alcune delle più note colonne sonore di tutti i tempi. È morto nella notte in una clinica romana per le conseguenze di una caduta il premio Oscar Ennio Morricone. La notizia della morte di Ennio Morricone ha colpito l'Italia intera. In pochi sapevano che il grande maestro fosse ricoverato in ospedale dopo una brutta caduta. Ma Morricone, che aveva 91 anni e sapeva di essere alla fine della sua vita, ha voluto salutare i suoi cari con dignità.