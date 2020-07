E’ morto Ennio Morricone, “il maestro lucido fino alla fine”. Aveva 91 anni (Di lunedì 6 luglio 2020) E' morto questa notte in una clinica romana il premio Oscar Ennio Morricone. Autore delle colonne sonore più belle del cinema da "Per un pugno di dollari" a "Mission" a "C'era una volta in America" da "Nuovo cinema Paradiso" a "Malena", il 91enne musicista era ricoverato per le conseguenze di una caduta e la rottura del femore. I funerali si terranno in forma privata "nel rispetto del sentimento di umiltà che ha sempre ispirato gli atti della sua esistenza" ha reso noto la famiglia attraverso l'amico e legale Giorgio Assumma. Morricone, si legge nella nota, si è spento "all'alba del 6 luglio in Roma con il conforto della fede". Assumma aggiunge che il maestro "ha conservato sino all'ultimo piena lucidità e grande dignità". "Ha salutato l'amata moglie Maria che lo ha accompagnato con dedizione in ogni istante della sua vita umana e professionale e gli ... Leggi su ilfogliettone

