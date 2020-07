E’ Morto Ennio Morricone, autore delle colonne sonore più belle del cinema (Di lunedì 6 luglio 2020) E’ Morto nella notte in una clinica romana per le conseguenze di una caduta il premio Oscar Ennio Morricone. Il grande musicista e compositore, autore delle colonne sonore più belle del cinema italiano e mondiale da Per un pugno di dollari a Mission a C’era una volta in America da Nuovo cinema Paradiso a Malena , aveva 93 anni. Qualche giorno fa si era rotto il femore. Sergio Mattarella “Desidero far giungere alla famiglia del Maestro il mio profondo cordoglio e sentimenti di affettuosa vicinanza”Giuseppe Conte “Ricorderemo sempre, con infinita riconoscenza, il genio artistico del Maestro Ennio Morricone. Ci ha fatto sognare, emozionare, riflettere, scrivendo note memorabili che rimarranno indelebili nella storia della musica e del cinema”Dario Franceschini “un giorno triste per la cultura, con Ennio Morricone ci lascia uno dei ... Leggi su udine20

