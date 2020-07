Chico Forti, storia di un errore giudiziario? La verità sul caso (Di lunedì 6 luglio 2020) Questo articolo Chico Forti, storia di un errore giudiziario? La verità sul caso è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. L’ex imprenditore Chico Forti sta attualmente scontando una dura pena in carcere in America, vittima forse di un errore giudiziario. Ecco di che si tratta. Della storia di Chico Forti se ne parla ormai da vent’anni, quando quel maledetto giorno del febbraio 1998 fu accusato dell’omicidio di Dale Pike, per cui attualmente sta scontando una … Leggi su youmovies

redazioneiene : LUNEDÌ: SPECIALE CHICO FORTI Il nostro @gastonzama ci racconta la vicenda di #ChicoForti, da vent’anni è all’ergast… - GuidaTVPlus : 06-07-2020 21:13 #Italia1 Le Iene presentano: speciale Chico Forti #Informazione #Intrattenimento #StaseraInTV - TonyIsola : RT @FreeChicoForti: SPECIALE #CHICOFORTI Stasera alle #LeIene Italia1 Sono passati esattamente 7326 giorni dal momento in cui Chico Forti… - Lolanora76 : RT @FreeChicoForti: SPECIALE #CHICOFORTI Stasera alle #LeIene Italia1 Sono passati esattamente 7326 giorni dal momento in cui Chico Forti… - giuliabegnotti : RT @FreeChicoForti: SPECIALE #CHICOFORTI Stasera alle #LeIene Italia1 Sono passati esattamente 7326 giorni dal momento in cui Chico Forti… -