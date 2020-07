Calciatore colpito da un fulmine durante l’allenamento [VIDEO] (Di lunedì 6 luglio 2020) Tragedia in Russia dove Ivan Zaborovsky, un Calciatore di 16 anni della squadra giovanile della terza lega del club russo Znamia Truda Oriechowo-Zujewo sabato, è stato ricoverato in ospedale dopo essere stato colpito da un fulmine durante l’allenamento. Nel VIDEO, pubblicato sul profilo Twitter del club, mostra come i giocatori siano stati sorpresi della tempesta.Il direttore generale Igor Majorov ha affermato che in questi casi la squadra si allena in un luogo chiuso, ma questa volta non sono riusciti a rifugiarsi. Proprio durante questo allenamento il giovane Ivan Zaborovsky è stato colpito da un fulmine, perdendo conoscenza. E’ stato subito rianimato sul campo, mentre l’ambulanza ha raggiunto il posto circa 8 minuti dopo l’allarme. Nel VIDEO, il Calciatore, in piedi sulla linea di rigore, viene visto crollare a terra dopo che un ... Leggi su meteoweb.eu

vitti2173 : RT @GiovaAlbanese: Si è spento questa mattina Peppino Rizza, colpito un mese fa da un aneurisma celebrale. Si era risvegliato dal coma lo s… - CalcioWeb : Un fulmine lo colpisce in campo, il calciatore cade a terra: è in gravi condizioni. Il VIDEO shock - - faber65c : RT @GiovaAlbanese: Si è spento questa mattina Peppino Rizza, colpito un mese fa da un aneurisma celebrale. Si era risvegliato dal coma lo s… - pauloflorenz : RT @GiovaAlbanese: Si è spento questa mattina Peppino Rizza, colpito un mese fa da un aneurisma celebrale. Si era risvegliato dal coma lo s… - ilmetropolitan : #Russia. #Calciatore di 16 anni #colpito da un #fulmine durante l’allenamento -