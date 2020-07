Boscotrecase, il Comune lancia “Gatt”: opportunità per imprese under 35 (Di lunedì 6 luglio 2020) Un’opportunita’ di crescita personale e professionale rivolta ai giovani di eta’ compresa tra i 16 e i 35 anni residenti in Campania. E’ quella fornita dal progetto Gatt (giovani ambiente turismo e territorio) promosso dal Comune di Boscoreale (Napoli) associato a quelli di Boscotrecase e Trecase ed in partenariato con Netcon Srl, associazione Unec (unione nazionale enti culturali), federazione provinciale Coldiretti Napoli, Sorrentino vini Srl, azienda agricola vitivinicola Cantina del Vesuvio, La Tonnellerie Epistolato Sas. Due i percorsi di auto-imprenditorialita’ previsti nel bando, a cui si puo’ partecipare fino al prossimo 20 luglio, nell’ambito dei settori del turismo e dell’agricoltura, insieme a tre laboratori culturali e 15 esperienze di stage in azienda.I percorsi di autoimprenditorialita’, ciascuno riservato ad un massimo ... Leggi su ildenaro

Ultime Notizie dalla rete : Boscotrecase Comune Boscotrecase, il Comune lancia "Gatt": opportunità per imprese under 35 Il Denaro Boscotrecase, il Comune lancia “Gatt”: opportunità per imprese under 35

di Marco Milano L’isola azzurra all’avanguardia anche nella ristorazione lancia il “Forty forty”, un menu dal costo di quaranta euro dedicato agli under quaranta.

Boscoreale, bando del Comune per le imprese giovanili

Un'opportunità di crescita personale e professionale rivolta ai giovani di età compresa tra i 16 e i 35 anni residenti in Campania. È quella fornita dal progetto Gatt (giovani ambiente turismo e terri ...

di Marco Milano L’isola azzurra all’avanguardia anche nella ristorazione lancia il “Forty forty”, un menu dal costo di quaranta euro dedicato agli under quaranta.Un'opportunità di crescita personale e professionale rivolta ai giovani di età compresa tra i 16 e i 35 anni residenti in Campania. È quella fornita dal progetto Gatt (giovani ambiente turismo e terri ...