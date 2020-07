Astronomia: la Cometa C/2020 F3 Neowise “catturata” in tutto il suo splendore sulle campagne di Palidoro [FOTO] (Di lunedì 6 luglio 2020) La Cometa C/2020 F3 Neowise è di recente scoperta ed è passata al perielio (punto più vicino al Sole) lo scorso 3 luglio. Nella gallery le immagini catturate dal Gruppo Astrofili Palidoro, che la mostrano in tutto il suo splendore nelle prime ore del mattino. Le riprese sono state infatti effettuate alle 04:15 quando la luce del Sole ha iniziato a diffondersi. Il tempo di visibilità di questa Cometa è molto ristretto: è visibile per circa mezz’ora fino a quando la luce del giorno non la rende invisibile. Molto bassa sull’orizzonte, è accompagnata dagli alberi delle campagne di Palidoro.L'articolo Astronomia: la Cometa C/2020 F3 Neowise “catturata” in tutto il suo splendore sulle campagne di Palidoro FOTO Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Astronomia Cometa Astronomia: la Cometa C/2020 F3 Neowise “catturata” in tutto il suo splendore sulle campagne d ... Meteo Web Uno sguardo allo spazio

Sebbene non sia ancora certo al 100%, tutto fa pensare che a luglio sarà possibile ammirare una cometa particolarmente luminosa, forse visibile anche a occhio nudo Negli ultimi tempi, si sente parlare ...

Editoriale – Coelum n.246 – 2020

Non so, cari Lettori, se quest’estate sarà come quelle che l’hanno preceduta, caratterizzata da grandi esodi di vacanzieri diretti verso le numerose mete turistiche italiane o internazionali, non so s ...

Sebbene non sia ancora certo al 100%, tutto fa pensare che a luglio sarà possibile ammirare una cometa particolarmente luminosa, forse visibile anche a occhio nudo Negli ultimi tempi, si sente parlare ...Non so, cari Lettori, se quest’estate sarà come quelle che l’hanno preceduta, caratterizzata da grandi esodi di vacanzieri diretti verso le numerose mete turistiche italiane o internazionali, non so s ...