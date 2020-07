Aic, Calcagno: «Lavoriamo per anticipare le partite di mezz’ora» (Di lunedì 6 luglio 2020) Umberto Calcagno, presidente dell’Aic, ha parlato della possibilità di anticipare l’orario delle partite Umberto Calcagno, presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, ha parlato ai microfoni di Radio Anch’Io lo Sport della possibilità di anticipare l’orario delle partite. MEZZ’ORA D’ANTICIPO – «Non siamo così favorevoli all’anticipo della partita delle 17 per via del caldo. Noi eravamo orientati sugli orari 17, 19, 21. Le partite del pomeriggio sono poche? Stiamo ragionando, i calciatori stanno dimostrando grande responsabilità per questa situazione eccezionale. Spero che anche le televisioni, sotto questo aspetto, ci diano una mano. Anche per la carta stampata e la radio. Ci sono esigenze televisive che prevedono che tra una partita e l’altra ci siano 2 ore e 15. Noi abbiamo chiesto ... Leggi su calcionews24

calciomercatoit : ??#SerieA, il presidente AIC parla del cambio di orari - TUTTOJUVE_COM : Calcagno (AIC): 'Anticipo orari? CI stiamo ragionando con la Lega, ma nessuna levata di scudi' - sportface2016 : Aic, #Calcagno: 'Anticipo orari di inizio delle partite? Le tv ci diano una mano, slot 17-19-21' - ItaSportPress : Aic, Calcagno: 'Lavoriamo per anticipare di mezz'ora le partite' - - junews24com : Calcagno (AIC): «Partite alle 21.45? Decisione della Lega, per le tv» - -

Ultime Notizie dalla rete : Aic Calcagno Aic, Calcagno: «Lavoriamo per anticipare le partite di mezz’ora» Calcio News 24 Calcio: Calcagno "Anticipo orari gare? Anche tv devono dare una mano"

Il presidente dell'Aic "Penso si possa trovare un accordo ... Questa la posizione di Umberto Calcagno, attuale presidente dell'Associazione italiana calciatori dopo le dimissioni di Damiano ...

Serie A, Calcagno: "Ragioniamo per anticipare mezzora partite"

ROMA - Anticipare di mezzora tutti gli orari di inizio delle partite di Serie A. È una proposta "sulla quale stiamo ragionando, insieme alla Lega ed alle televisioni". Umberto Calcagno, presidente del ...

Il presidente dell'Aic "Penso si possa trovare un accordo ... Questa la posizione di Umberto Calcagno, attuale presidente dell'Associazione italiana calciatori dopo le dimissioni di Damiano ...ROMA - Anticipare di mezzora tutti gli orari di inizio delle partite di Serie A. È una proposta "sulla quale stiamo ragionando, insieme alla Lega ed alle televisioni". Umberto Calcagno, presidente del ...