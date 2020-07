Uomini e Donne, Tara Gabrieletto e Cristian Gallella si sono lasciati (Di domenica 5 luglio 2020) Finito il matrimonio tra Tara Gabrieletto e Cristian Gallella, ex coppia d’oro di Uomini e Donne. L’ex corteggiatrice e il tronista si sono sposati nel 2016, dopo diverse vicissitudini, ed erano sopravvissuti a reality “spacca-coppie” come Temptation Island. Ora la loro unione è arrivata al capolinea, come confermano sui social, senza però fare chiarezza sul perché della separazione. Tara Gabrieletto e Cristian Gallella: matrimonio al capolinea L’annuncio arriva direttamente sui social, dove Cristian Gallella ha dato la notizia: “So che non sono molto social, però per fare un po’ di chiarezza sono qui a parlare a nome mio e a nome di Tara, con la quale abbiamo deciso di separarci. Ognuno può prendere la propria strada, non metteremo mai in piazza i motivi che ci hanno portato a questa decisione. Non ... Leggi su thesocialpost

