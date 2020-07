‘Uomini e Donne’, l’ex corteggiatore Matteo Guidetti svela cosa c’è davvero tra lui e Martina Nasoni (Video) (Di domenica 5 luglio 2020) Amore o semplice amicizia? Qual è il rapporto che lega Matteo Guidetti, ex corteggiatore di Sara Amira Shaimi, e la vincitrice del Grande Fratello 16, Martina Nasoni? E’ da diverso tempo che un corposo chiacchiericcio ruota attorno ai due volti divenuti noti grazie alla partecipazione dei due programmi Mediaset, ma da parte dei diretti interessati né conferme, né smentite. Addirittura, negli ultimi giorni i due sono stati avvistati nello stesso locale e i rumor attorno alla loro frequentazione non hanno fatto che accentuarsi ancor di più, ma qualche ora fa è stato proprio l’ex protagonista di Uomini e Donne a raccontare come stanno davvero le cose tra lui e la Nasoni nel corso di una diretta con la pagina Instagram UominieDonne.Tv: No, adesso non sono innamorato. Anche perché son da solo, di chi sono innamorato? Sono innamorato del ... Leggi su isaechia

