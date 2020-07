TABELLA - Il Napoli prende a pallonate la Roma: 12 tiri verso la porta di Pau Lopez (Di lunedì 6 luglio 2020) Vittoria strameritata del Napoli quella sulla Roma nel posticipo del 30° turno in scena al San Paolo. Leggi su tuttonapoli

Vittoria strameritata del Napoli quella sulla Roma nel posticipo del 30° turno in scena al San Paolo. Come evidenziano le statistiche gli azzurri hanno preso letteralmente a pallonate i giallorossi: i ...Napoli e Atalanta si sono equivalse dal punto di vista dei chilometri percorsi e per la velocità della corsa durante la partita di ieri sera. Le perfomanche chilometriche e velocistiche di squadra son ...