Svizzera, donna uccisa da una tigre allo zoo di Zurigo (Di domenica 5 luglio 2020) Tragedia allo Zoo di Zurigo, dove una donna è stata uccisa da una tigre. La vittima è una 55enne addetta alla cura degli animali. Tragedia in Svizzera, dove una donna è stata uccisa da una tigre allo zoo di Zurigo. La vittima è una 55enne addetta alla cura degli animali. Stando a quanto emerso, l’animale in precedenza non aveva mai mostrato atteggiamenti aggressivi o preoccupanti. Di seguito il post condiviso dallo Zoo di Zurigo sulla propria pagina Facebook. Zoo di Zurigo, donna uccisa da una tigre Secondo le prime indiscrezioni, la donna si trovava nel recinto della tigre di Siberia. Il felino, per motivi ancora da chiarire, si è scagliato contro la donna, ferendola mortalmente. Immediato l’intervento dei soccorritori ch hanno portato la tigre fuori dal recinto per prestare soccorso alla donna. Ma purtroppo per ... Leggi su newsmondo

Agenzia_Ansa : Tragedia allo zoo di #Zurigo, donna uccisa da una tigre #ANSA - Agenzia_Ansa : Tragedia in #Svizzera, donna uccisa da una tigre allo zoo di Zurigo #ANSA - NewsMondo1 : Svizzera, donna uccisa da una tigre allo zoo di Zurigo - antiglio : RT @Animal_Genocide: #Svizzera: donna uccisa da una tigre allo #zoo di Zurigo. Ce la faremo verso il 2050, o magari nell'anno 3000, a capir… - CALCIOGEMINI : Tragedia in #Svizzera, donna uccisa da una tigre allo zoo di Zurigo -