Silvano Silvi è morto a Bologna: aveva 83 anni (Di domenica 5 luglio 2020) Silvano Silvi è morto all’età di 83 anni. Il cantante di rock ‘n roll era ricoverato all’Ospedale Sant’Orsola di Bologna dove si è spento. La sua carriera Lutto nel mondo della musica perché ad 83 anni Silvano Silvi è morto. Il primo cantante di rock ‘n roll italiano, frontman de “Gli Erranti” si è spento all’ospedale Sant’Orsola di Bologna dov’era ricoverato. Nato nel 1936 in provincia di Bologna, a San Giovanni in Persiceto per la precisione, nel 1959 fonda “Gli Erranti” con cui incide quasi tutti i dischi della sua carriera. Musica ma non solo per Silvi che si dedica anche alla televisione ed alla conduzione; alcuni programmi televisivi in emittenti locali e poco più però dal 1974 in poi. L’ultima fatica di Silvano Silvi è ... Leggi su bloglive

