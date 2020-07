Sfumature rosso fuoco su capelli neri e castani, per un’estate fiammante (Di domenica 5 luglio 2020) Nella filosofia dei chakra il rosso si collega al primo centro energetico e rappresenta le radici, la sopravvivenza, la solidità, i bisogni primari. In questo momento di incertezza scegliere questo colore, per quanto sia una nuance fuori dalla tipica palette estiva, è molto simbolico, dicono Carlo di Donato e Dario Manzan, Direttori Artistici Mitù per Wella: «Se da una parte abbiamo la categoria di donne che non si sposta dal naturale, dall’altra stiamo avendo un boom di richieste di colore rosso. Le clienti hanno voglia di capigliature che sprigionano forza e passione». Leggi su vanityfair

justcallme_sug : RT @Jade___Mermaid: @justcallme_sug 50 sfumature di rosso Maria Ilva - Jade___Mermaid : @justcallme_sug 50 sfumature di rosso Maria Ilva - poweralby : Rosso opaco e sfumature nere Dio..... #ForzaFerrari - megvncourbet : ragazzi non so voi ma io nella prima ho visto un gatto, nella seconda un drago che mi ricorda sdentato, nella terza… - Artaminix : Papavero e sfumature tortora. -

Ultime Notizie dalla rete : Sfumature rosso Capelli, Balayage rosso 2020: riflessi rame, mogano e ciliegia infuocano... Amica Capelli, Balayage rosso 2020: riflessi rame, mogano e ciliegia infuocano l’estate

O forse sì. Specialmente se le fiamme sono quelle di un balayage rosso con cui illuminare la chioma. Una rivisitazione del classico balayage capelli, adatta ad arricchire la capigliatura di riflessi c ...

Alfa Romeo: Ruote da sogno, ultimi giorni per la mostra

E l’unico colore in grado di farlo è il rosso che Alfa Romeo continua a evolvere: qui è un rosso tristrato che assume sfumature differenti secondo la luce che riceve e che… Leggi ...

O forse sì. Specialmente se le fiamme sono quelle di un balayage rosso con cui illuminare la chioma. Una rivisitazione del classico balayage capelli, adatta ad arricchire la capigliatura di riflessi c ...E l’unico colore in grado di farlo è il rosso che Alfa Romeo continua a evolvere: qui è un rosso tristrato che assume sfumature differenti secondo la luce che riceve e che… Leggi ...