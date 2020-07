Serie C, playoff: i risultati del secondo turno e le qualificate (Di domenica 5 luglio 2020) Si sono giocate tutte le partite del secondo turno della fase a gironi dei playoff. Questi i risultati:Pontedera-Novara (a tavolino per rinuncia del Pontedera)GIRONE AAlessandria-Siena 3-2GIRONE BSudtirol-Triestina 0-1Padova-Feralpisalò 1-0GIRONE CTernana-Catania 1-1Potenza-Catanzaro 1-1Primo turno giovedì 9: le tre terze (Renate, Carpi e Monopoli), la Juventus U23 e la meglio piazzata tra le sei qualificate dai gironi ricevono le altre cinque qualificate (accoppiamenti per sorteggio). secondo turno lunedì 13: le tre seconde (Carrarese, Reggiana e Bari) e la meglio piazzata tra le cinque qualificate ricevono le altre quattro qualificate (anche qui sorteggio). Serie C, playoff: i risultati del secondo turno e le qualificate ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

