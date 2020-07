Serie A 2019/2020, Var: tutti gli episodi a favore e contro (Di domenica 5 luglio 2020) Al via la Serie A 2019/2020 e come di consueto a farla da padrone sarà il Var. La tecnologia al servizio della classe arbitrale come sempre andrà a dividere l’opinione pubblica nell’analisi degli episodi, questa la classifica che tiene conto di tutte le volte che il Var è intervenuto a favore di una squadra oppure contro. Quali saranno le squadre a beneficiarne maggiormente? Quali club saranno sfavoriti dalle scelte davanti al monitor? Scopriamolo assieme nella classifica costantemente aggiornata. episodi a favore Lazio 11 Fiorentina 10 Cagliari 9 Spal 8 Sassuolo 7 Sampdoria 7 Napoli 7 Parma 6 Brescia 6 Atalanta 6 Verona 5 Inter 5 Genoa 5 Milan 5 Lecce 5 Juventus 4 Torino 4 Bologna 2 Roma 2 Udinese 1 episodi a sfavore Udinese 11 Verona 9 Napoli 9 Bologna 8 Milan 8 Parma 8 Juventus 7 Roma 7 Sampdoria 6 Lecce 6 Brescia 5 Atalanta 4 Torino 4 Fiorentina ... Leggi su sportface

A poche ore dal fischio finale, cambia l'arbitro per la gara di questa sera al San Paolo tra Napoli e Roma. «Si comunica che l'Arbitro Marco Di Bello designato per la gara Napoli-Roma, valida per l'un ...

Alla Dacia Arena, la 30ª giornata di Serie A 2019/20 tra Udinese e Genoa: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Alla "Dacia Arena" di Udine Udinese e Genoa si affrontano nel match vali ...

