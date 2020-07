Scuola, in Campania si torna sui banchi il 24 settembre (Di domenica 5 luglio 2020) In Campania si tornerà a Scuola il 24 settembre. Lo ha annunciato l’assessore regionale all’Istruzione, Lucia Fortini. La delibera ufficiale di giunta arriverà giovedì. Una decisione presa in polemica con la ministra Azzolina, scrive Repubblica Napoli, che ha fissato la data di avvio delle lezioni, sul territorio nazionale, per il 14 settembre. La Regione Campania ha invece deciso di posticipare per via delle elezioni previste il 20 e 21 settembre. La Fortini ha dichiarato: «Aprire il 14 e poi chiudere in vista della preparazione dei seggi elettorali per il voto del 20 e 21 settembre, avrebbe significato mandare i ragazzi a Scuola per non più di tre giorni. E questo non è serio. Una decisione presa con rabbia e amarezza, ma non c’era altra possibilità. Sarebbe stato assurdo, per docenti, famiglie e alunni, aprire e ... Leggi su ilnapolista

