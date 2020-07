Parco Leonardo, il CdQ chiede un presidio sanitario (Di domenica 5 luglio 2020) “‘Alla soglia di 83.000 abitanti Fiumicino ha la necessità di potenziare il servizio sanitario locale‘, riprendo la frase della consigliera Barbara Bonanni, perché è l’espressione migliore per spiegare un processo così complicato quanto indispensabile. Tutto il territorio di Fiumicino chiede un presidio sanitario adeguato a sostenere i bisogni della popolazione in costate crescita e l’accordo all’unanimità di maggioranza ed opposizione è stata una scelta di buonsenso supportata da una visione lungimirante che accontenta tutti. Propongo sin da subito all’attuale amministrazione la possibilità di valutare le zone limitrofe a Parco Leonardo come polo sanitario e non solo, vado oltre. Da anni monitoriamo e chiediamo numi sulla struttura abbandonata di via del Perugino, un enorme edificio fatiscente, ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : #ParcoLeonardo, il CdQ chiede un presidio sanitario - donvitorap : Ahahah un estate al mare Lo svedese barese che cucina per re gustavo ahahah un orologio che costa quanto tutta Bari… - donvitorap : Un estate ai Caraibi ahahah BRIGNANO conticini Ruffini stella Seredova Mattioli Proietti ahahah #ventimilaKiwi @ Pa… - inthe67impala : @alemi1715 Prova ai centri commerciali! Roma est, Euroma 2, Parco Leonardo, il da Vinci, sono sempre in cerca di personale ?? - donvitorap : Leggi x babbioni per cui se dici che bimbi han bisogno di mamma e papà rischi galera!? Ma io lo urlerò sempre!!!… -

Ultime Notizie dalla rete : Parco Leonardo Parco Leonardo, il CdQ chiede un presidio sanitario Il Corriere della Città Cavi: il Comitato e la pulizia, stamane, del parco Cogne

Il Comitato Cittadino di Cavi, nato il 26 ottobre 2019 dall’aggregazione spontanea e volontaria di cittadini residenti e non nel territorio di Cavi, dopo essere stato riconosciuto ufficialmente dal Co ...

"Alberi morenti anche in piazza Picco a San Leonardo" - Foto

Un lettore ci segnala che "anche altri alberi piantati lo scorso anno dalla nostra Amministrazione stanno facendo la fine di quelli di viale della Villetta. Il problema è sempre lo stesso: se il Comun ...

Il Comitato Cittadino di Cavi, nato il 26 ottobre 2019 dall’aggregazione spontanea e volontaria di cittadini residenti e non nel territorio di Cavi, dopo essere stato riconosciuto ufficialmente dal Co ...Un lettore ci segnala che "anche altri alberi piantati lo scorso anno dalla nostra Amministrazione stanno facendo la fine di quelli di viale della Villetta. Il problema è sempre lo stesso: se il Comun ...