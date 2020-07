MotoGp, tutto pronto per l’annuncio di Pol Espargaro alla Honda: l’ufficialità prevista prima del GP di Jerez (Di domenica 5 luglio 2020) Non è più un mistero ormai, Pol Espargaro sarà il compagno di Marc Marquez nella stagione 2021, la Honda ha deciso di puntare sullo spagnolo della KTM per sostituire Alex Marquez, che addirittura non ha ancora debuttato in gara con la HRC. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesI dettagli tra le parti sono ormai sistemati, l’ultimo step adesso sarà quello dell’ufficialità dell’accordo, che arriverà probabilmente prima del week-end di Jerez. Sul circuito spagnolo, dove si terrà il primo appuntamento della stagione, la Honda annuncerà l’ingaggio di Pol Espargaro per il 2021, prima di concentrarsi sulla stagione attuale. Non è un mistero che gli accordi siano stati già firmati, a confermarlo indirettamente ci ha pensato la KTM, che ha rivelato la propria line-up per il 2021 formata da Miguel Oliveira ... Leggi su sportfair

Mancano poco più di dieci giorni alla prima gara della stagione di MotoGP, ma di certo le ultime settimane non ci hanno fatto mancare i colpi di scena, soprattutto in ottica 2021. La mossa più inaspet ...

