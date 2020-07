Michael Jackson, l’ex guardia del corpo svela i misteri della stanza segreta (Di domenica 5 luglio 2020) La stanza segreta di Michael Jackson, ecco la verità svelata dall’ex guardia del corpo della celebre postar internazionale A distanza di 11 anni la morte di Michael Jackson è ancora avvolta nel mistero. Deceduto il 25 giugno 2009, ancora oggi non vi sono certezze sulle cause della sua morte, ma vi sono supposizioni di un omicidio. La notizia di una stanza segreta per bimbi riaccende i riflettori sulla vicenda della popstar internazionale. La verità su questa stanza è stata svelata dall’ex guardia del corpo del Re del Pop. Sul cantante sono state avanzate diverse accuse per molestie sessuali che pare svolgesse all’interno della sua residenza di Nerverland. Da voci indiscrete era spuntata una stanza segreta per bambini, di cui però poco si è saputo finora. Solo grazie alle dichiarazioni dell’ex guardia del corpo di Jackson ... Leggi su kontrokultura

