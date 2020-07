Mario Mandzukic rescinde con l’Al Duhail: può tornare in Italia, occhi di Benevento e Fiorentina (Di domenica 5 luglio 2020) “Ho raggiunto un accordo con l’Al Duhail e il suo management al fine di chiudere il mio contratto con una rescissione consensuale. Ho apprezzato l’onestà e l’ospitalità che ho ricevuto in Qatar e auguro il meglio al club e alla squadra per il futuro”. Con questo messaggio Mario Mandzukic ha confermato la rescissione del contratto con l’Al Duhail, è durata poco l’esperienza dopo l’addio alla Juventus. Il croato adesso potrebbe tornare in Italia, sono due le squadre che hanno messo nel mirino il calciatore, si tratta del neopromosso Benevento e della Fiorentina. Le qualità di Mandzukic non sono assolutamente in dubbio, il giocatore può ancora fare la differenza in Serie A. Calciomercato Atalanta, si pensa anche al futuro: trattative avanzate per costruire una squadra stellareL'articolo Mario ... Leggi su calcioweb.eu

