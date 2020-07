M5S e Pd ai ferri corti sulle regionali. La Lezzi ai dem: «Scordatevelo, non vi portiamo i nostri voti» (Di domenica 5 luglio 2020) Aumenta la tensione tra M5S e Pd, nonché all’interno dei pentastellati. I nodi da sciogliere sono molti e aumentano giorno dopo giorno. In gioco non ci sono solo i rapporti e gli equilibri nel governo, ma anche le intese a livello locale. Con le regionali alle porte, il nodo delle intese va sciolto. I dem accelerano, vogliono il cartello comune “contro la destra” (la solita scusa per l’ammucchiata). Una parte dei grillini, invece, non ne vuol sapere. Barbara Lezzi: «M5S e Pd corrano divisi» Esce allo scoperto Barbara Lezzi in un’intervista al Corriere del Mezzogiorno. «Io penso al mio Movimento. Non ci sono condizioni per le alleanze perché siamo una forza alternativa», dice la senatrice del M5S. «Penso alla Puglia: il piano sanitario è lo stesso di Fitto ed è stato attuato prima da Vendola e poi da ... Leggi su secoloditalia

Governo: crescono dissidi fra M5S e Conte su Berlusconi e Mes

ROMA – Il Mes, Berlusconi, la spinta ad alleanze sul territorio. ‘«Francamente troppo». Cresce il malumore del M5S verso il premier Giuseppe Conte, nel mirino le dichiarazioni del pomeriggio, Quando, ...

