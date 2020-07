Immobile sprona la Lazio: «A testa altissima» (Di domenica 5 luglio 2020) Ciro Immobile ha lanciato un messaggio ai compagni dopo la sconfitta contro il Milan: le parole del bomber della Lazio Ciro Immobile ha suonato la carica dopo la clamorosa sconfitta subita dalla Lazio contro il Milan, tra le mura dell’Olimpico, durante la 30a giornata del campionato di Serie A. L’attaccante biancoceleste ha lanciato un forte messaggio ai compagni di squadra attraverso Instagram: «Sempre orgoglioso di voi. A testa altissima!». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Immobile sprona

CalcioToday.it

Ciro Immobile ha lanciato un messaggio ai compagni dopo la sconfitta contro il Milan: le parole del bomber della Lazio Ciro Immobile ha suonato la carica dopo la clamorosa sconfitta subita dalla Lazio ...Un ko che fa male quello della Lazio in casa contro il Milan. Per come è maturato nel risultato (3-0 per i rossoneri) e nel gioco, con una squadra che ha patito enormemente l'assenza di Ciro Immobile ...