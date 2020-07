Gattuso: “Facciamo che le prossime partite non diventino una scampagnata” (Di domenica 5 luglio 2020) Dopo il k.o. contro l’Atalanta a Bergamo, Rino Gattuso ha provveduto a strigliare la squadra che per la prima volta ha dimostrato un cedimento sul piano del rendimento fisico, secondo la Gazzetta dello Sport. Gattuso non ha digerito l’atteggiamento della squadra a Bergamo e ha ribadito con un’altra strigliata alcuni concetti in previsione della gara di stasera, contro la Roma. “Facciamo in modo che le prossime partite non diventino una scampagnata”, ha detto. Il tecnico calabrese è intervenuto con energia, al fine di evitare che gli errori commessi giovedì possano commettersi di nuovo oggi con la Roma e nelle prossime partite. L'articolo Gattuso: “Facciamo che le prossime partite non diventino una scampagnata” ilNapolista. Leggi su ilnapolista

LuigiLiccardo6 : RT @napolista: Gattuso: “Facciamo che le prossime partite non diventino una scampagnata” La Gazzetta dello Sport riporta che il tecnico no… - napolista : Gattuso: “Facciamo che le prossime partite non diventino una scampagnata” La Gazzetta dello Sport riporta che il t… - gennysiervo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - 'Facciamo in modo che le prossime partite non diventino una scampagnata', mister Gattuso dà la scossa alla s… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - 'Facciamo in modo che le prossime partite non diventino una scampagnata', mister Gattuso dà la scossa alla s… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - 'Facciamo in modo che le prossime partite non diventino una scampagnata', mister Gattuso dà la scossa alla s… -

Ultime Notizie dalla rete : Gattuso “Facciamo Coronavirus: Calderoli, 'in Africa scoppia virus e da noi entrano tutti liberamente' Affaritaliani.it