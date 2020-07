Gaston Zama: "A Le Iene grazie a Pif. La seconda parte su Scarcella in onda in autunno, ci è arrivato tanto nuovo materiale" (Di domenica 5 luglio 2020) “Ho una brutta voce, ma i difetti possono diventare dei punti di forza”. Giorgio Romiti ci scherza su, eppure sa benissimo che quel timbro così particolare è ormai diventato per lui un marchio di fabbrica.Se Giorgio Romiti non vi dice nulla, sicuramente andrà meglio con Gaston Zama, “due soprannomi che mi porto dietro da quando ero adolescente”.Gaston Zama: "A Le Iene grazie a Pif. La seconda parte su Scarcella in onda in autunno, ci è arrivato tanto nuovo materiale" pubblicato su TVBlog.it 05 luglio 2020 10:54. Leggi su blogo

SerieTvserie : Gaston Zama: 'A Le Iene grazie a Pif. La seconda parte su Scarcella in onda in autunno, ci è arrivato tanto nuovo m… - tvblogit : Gaston Zama: 'A Le Iene grazie a Pif. La seconda parte su Scarcella in onda in autunno, ci è arrivato tanto nuovo m… - RebelEkonomist : @vassiljieva Qui batte quasi il social media manager sgamato da Gaston Zama -

Ultime Notizie dalla rete : Gaston Zama Le Iene, Gaston Zama a Blogo: "Ho una brutta voce, ma i difetti possono diventare punti di forza" TVBlog.it Gaston Zama: "A Le Iene grazie a Pif. La seconda parte su Scarcella in onda in autunno, ci è arrivato tanto nuovo materiale"

Gaston Zama a Blogo: "A Le Iene da dieci anni grazie a Pif. Scarcella? Sono partito per documentare una cosa e sono tornato a casa con altro. In autunno la seconda parte del servizio, ci sono arrivate ...

Chi è Mirko Scarcella, guru di Instagram smascherato alle Iene

È considerato il guru di Instagram, colui che avrebbe creato il fenomeno social Gianluca Vacchi. È a lui che ci si dovrebbe affidare per raggiungere il successo sul web. Tante le celebrità, addirittur ...

Gaston Zama a Blogo: "A Le Iene da dieci anni grazie a Pif. Scarcella? Sono partito per documentare una cosa e sono tornato a casa con altro. In autunno la seconda parte del servizio, ci sono arrivate ...È considerato il guru di Instagram, colui che avrebbe creato il fenomeno social Gianluca Vacchi. È a lui che ci si dovrebbe affidare per raggiungere il successo sul web. Tante le celebrità, addirittur ...