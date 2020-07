È morto Mauro Mellini, tra i padri nobili del Partito Radicale. Sempre in trincea, al fianco di Enzo Tortora (Di domenica 5 luglio 2020) È morto, poco dopo la mezzanotte di oggi, Mauro Mellini, uno dei fondatori del Partito Radicale e deputato della Repubblica italiana nella VII, VIII, IX e X legislatura. Ad annunciare la scomparsa è il figlio Alessandro in un commosso post su Facebook. Mellini si è spento all’ospedale Gemelli a Roma. Aveva 93 anni. Gran parte dei quali spesi nella lotta in nome del Diritto e dei diritti dell’uomo. Nel 1993 era stato eletto in seduta comune dal Parlamento membro laico del Consiglio Superiore della Magistratura. «Ne do comunicazione pubblica – scrive il figlio sul suo profilo Facebook – nel ricordo della figura integerrima e coerente di uomo politico e avvocato. La sua lotta per i diritti ed il Diritto non ha conosciuto sosta fino agli ultimi giorni di vita»… Addio a Mauro Mellini, tra i fondatori del Partito ... Leggi su secoloditalia

Adnkronos : Morto Mauro #Mellini, tra i fondatori del Partito Radicale - Agenpress : E' morto Mauro Mellini, uno dei fondatori del Partito Radicale - christianrocca : RT @Adnkronos: Morto Mauro #Mellini, tra i fondatori del Partito Radicale - zazoomblog : Morto Mauro Mellini politico e fondatore del Partito Radicale - #Morto #Mauro #Mellini #politico - oldmanandsea1 : RT @cjmimun: E' morto, poco dopo la mezzanotte di oggi, Mauro Mellini, uno dei fondatori del Partito Radicale e deputato della Repubblica i… -