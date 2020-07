De Zerbi: «40 punti, missione compiuta» – VIDEO (Di domenica 5 luglio 2020) Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa dopo il successo dei neroverdi contro il Lecce Roberto De Zerbi ha parlato in conferenza stampa dopo il successo del Sassuolo contro il Lecce. Queste le parole del tecnico neroverde. «Adesso abbiamo chiuso l’argomento salvezza e arrivare a 40 punti a 8 partite dalla fine è un obiettivo importante raggiunto. Ed è meritato, merito di tutti: della società, dei giocatori, di tutti quelli che lavorando dietro le quinte. Ora in punte di piedi ma con convinzione e coscienza dei nostri mezzi cercheremo di andarci a sedere con squadre sulla carta più forti di noi». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

