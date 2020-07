Catania, Lucarelli: “Meritavamo di passare noi. Futuro? Resto se potrò allenare una squadra competitiva” (Di domenica 5 luglio 2020) Il tecnico del Catania Cristiano Lucarelli ha commentato il pareggio della squadra rossazzurra sul terreno della Ternana: "Il Catania meritava di passare il turno. Tante occasioni da rete create e poi siamo stati puniti nell'unica costruita dagli avversari. Ai ragazzi ho detto che hanno fatto il massimo contro una squadra forte. Questa squadra non molla mai ma oggi non è bastato. E' stato netto il divario tra le due squadre e noi siamo stati bravi a far girare la palla e giocato una signora partita. Dopo il vantaggio abbiamo spinto anche per fare il secondo gol ma purtroppo non ci siamo riusciti. Poi mentre stava entrando Noce per metterci a cinque dietro è arrivata la beffa del gol di Ferrante. Questo è un gruppo di calciatori veri su cui si può contare in Futuro, un patrimonio umano da non disperdere. Il rammarico più grosso è che superato ... Leggi su itasportpress

