Cagliari Atalanta 0-1 LIVE: ospiti avanti con un rigore di Muriel (Di domenica 5 luglio 2020) Alla Sardegna Arena, la 30ª giornata di Serie A 2019/20 tra Cagliari e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Alla “Sardegna Arena” Cagliari e Atalanta si affrontano nel match valido per la 30ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Cagliari Atalanta 0-1 MOVIOLA 26′ Gol Atalanta – Carboni stende Malinovski da ultimo uomo: rosso diretto e rigore che Muriel trasforma 23′ Occasioni a raffica – Palo colpito da Muriel, sul contropiede seguente Simeone sfiora il palo con un diagonale 21′ Atalanta vicina al gol – Pasalic tutto solo colpisce di testa ma manda il pallone fuori di poco 11′ Gol Cagliari annullato – Simeone segna un gran gol all’incrocio, La Penna va al monitor e decide di annullare per fallo di mano 9′ Occasione Atalanta – ... Leggi su calcionews24

