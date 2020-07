Ascolti tv sabato 4 luglio 2020 (Di domenica 5 luglio 2020) Prime Time Su Rai 1 20 anni che siamo italiani, ultima puntata, in replica, ha registrato 2.074.000 telespettatori, share 12,7%. Su Rai 2 Il film Lo Specchio della Vendetta ha registrato 860.000 telespettatori, share 5,1%. Su Rai 3 Il film L'audace colpo dei soliti ignoti ha registrato 755.000 telespettatori, share 4,4%. Su Canale 5 Ciao Darwin 7 - La resurrezione ha registrato 2.326.000 telespettatori, share 16,2%. Su Italia 1 Il film Alla ricerca dell'Isola di Nim ha registrato un netto di 792.000 telespettatori, share 4,7%. Su Rete 4 Una vita ha registrato un netto di 956.000 telespettatori, share 6%. Su La7 Il film Philadelphia ha registrato 534.000 telespettatori, share 3,3%. Su Tv8 Il film Quattro matrimoni e un funerale ha registrato 373.000 telespettatori, share 2,3%. Su Nove Pietro Maso – Io ho Ucciso ha ... Leggi su blogo

